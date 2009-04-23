Кримський Рух пропонує розігнати парламент автономії цього скликання

Голова Кримської крайової організації Народного Руху України (НРУ), депутат Верховної Ради Криму Леонід ПИЛУНСЬКИЙ пропонує провести позачергові вибори парламенту автономії.

Він заявив, що депутати кримського парламенту цього скликання надто заполітизовані і не займаються вирішенням проблем населення автономії.

Так, на думку Л.ПИЛУНСЬКОГО, 22 квітня парламент Криму прийняв «дивні та безглузді акти». «Зокрема рішення про недопущення агітації фашизму, якого в Україні немає», - зазначив він, повідомляється на офіційному сайті НРУ.

Л.ПИЛУНСЬКИЙ вважає, що «Україна повинна для себе вирішити: потрібна їй антиукраїнська хвороба чи не потрібна, тобто необхідно провести позачергові вибори депутатського корпусу Верховної Ради АРК». «Можливо, потрібно набрати нових депутатів, які щось змінять. Не можна допустити продовження роботи парламенту цього скликання, адже він надто заполітизований», - сказав представник НРУ.

Він вважає, що дії парламентаріїв «є війною проти України», тому що вони не займаються функціями, які на них покладені: поліпшенням життя мешканців Криму, підвищенням якості курортного обслуговування тощо.