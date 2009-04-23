У Ющенка радять кримському парламенту не стрибати вище голови

Верховна Рада Криму повинна займатися економічними проблемами, а не втручатися у питання проведення на території України міжнародних військових навчань.

Про це заявив заступник голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний, коментуючи звернення кримських депутатів щодо навчань «Сі Бриз-2009», пише Главред

Безсмертний сказав: «Депутати, які сидять у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, не розуміють і не усвідомлюють ролі і місця цього представницького органу. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, як і обласні ради, уповноважена Конституцією України і законом на вирішення соціально-економічних проблем. І лише незавершеність конституційної реформи в Україні призводить до того, що представницькі органи, суть діяльності яких полягає у вирішенні соціально-економічних і побутових громадян, дозволяють собі займатися зовнішньою політикою, питаннями оборони, питаннями регулювання державних органів тощо».

За словами Безсмертного, у будь-якій іншій країні таке рішення місцевого представницького органу проігнорували б, а за систематичне порушення закону взагалі розпустили б такий орган. «Так, як це було колись з міською радою Лондона. Маргарет Тетчер її розпустила і сказала: не буде більше такої ради, якщо прийматиме такі рішення», - пояснив заступник голови Секретаріату Президента.