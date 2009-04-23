Чорномирдін: Росія не погодиться, щоб біля Ростова стояли чужі кораблі

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає, що для встановлення морського кордону між Україною і Росією в Азовському морі потрібна добра воля двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

За словами посла, Азовське море й Керченська протока належать тільки двом державам, тому норми та правила щодо морських кордонів, які діють у всьому світі, не зовсім підходять для встановлення українсько-російського морського кордону.

В.ЧЕРНОМИРДІН уточнив, що за часів президентства Леоніда КУЧМИ щодо Азовського моря було досягнуто домовленості, і питання щодо Керченської протоки теж було майже вирішене, але нова президентська адміністрація внесла свої корективи.

"Переговори триватимуть. Коли вони закінчаться, мені важко сказати - для цього потрібна добра воля двох держав", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Водночас посол висловив свою думку щодо морського кордону в Керченській протоці. "Росія ніколи не погодиться з тим, щоб біля Ростова стояли чужі кораблі. І це повинні всі розуміти", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.