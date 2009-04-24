У Криму створили комітет захисту журналістів

29 квітня у Сімферополі пройде круглий стіл «Стан свободи преси в Криму у 2008 році і шляхи подолання перешкод в утвердженні свободи слова в регіоні у 2009 році».

Захід організований Комітетом з моніторингу свободи преси в Криму до Міжнародного дня захисту журналістів, який традиційно відзначається 3 травня.

В рамках круглого столу буде презентовано черговий випуск щорічника «Біла книга кримської журналістики», а також нову журналістську організацію – «Комітет захисту журналістів Криму».

До роботи у круглому столі запрошені журналісти, юристи, представники неурядових організацій, уряду та парламенту автономії, Постійного представництва Президента України в Криму.