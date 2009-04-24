Леніну розбили ніс і ледве не відрізали голову

Невідомі розмалювали фарбою і спробували відпиляти голову пам`ятнику Володимиру Леніну в селищі Мирне під Сімферополем (Крим).

Пошкоджений пам`ятник виявили сьогодні місцеві жителі. «За нашим припущенням, це варварство здійснено сьогодні вночі, воно було підготовлене професійно: там і техніка працювала, і болгарка, і молотки», – повідомив по телефону кореспонденту УНІАН другий секретар Кримського республіканського комітету Компартії України Юрій АКСЮТІН.

За його словами, невідомим вдалося повалити пам`ятник, розбити Леніну ніс, намалювати фарбою з балончиків тризуб, нанести написи: «Антихрист», «Слава Україні» тощо. Крім того, вандали намагалися відпиляти Леніну голову.

«Пам`ятник стоїть на обліку сільради. Громадськість сьогодні зажадала відновити його. Ми вирішили з сільською радою, що вони зроблять (для реставрації пам`ятника), і що ми зробимо по своїй лінії», - зазначив Ю.АКСЮТІН.

На місці події працюють працівники правоохоронних органів.

«Наразі тривають дослідчі заходи. Чи буде порушено кримінальну справу, я дізнаюся після того, як вони (працівники прокуратури та міліції) повернуться (з місця події) та повідомлять про обстановку», – повідомив телефоном кореспонденту УНІАН прокурор Сімферопольського району Володимир СМІЙ.