Прокуратура вимагає стежити за Сімферопольським водосховищем

Прокуратура вимагає від посадовцiв стежити за територією навколо Сімферопольського водосховища.

За результатами проведеної на території водного об`єкту перевірки порушено дисциплінарні провадження стосовно посадових осіб Салгірського міжрайонного управління водного господарства, Сімферопольського лісомисливського господарства та Добрівської сільради.

"Три відповідальні структури не вживають необхідних заходів до утримання водоохоронної зони водосховища", - кажуть у прес-службi прокуратури Криму.

На території водосховища складуються відходи. Розведення кострів у невстановлених місцях стало причиною пожежі, унаслідок якої знищено 71 дерево. Збитки склали 9 тисяч гривень.