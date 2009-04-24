Уряд дозволив брати зі студентів гроші за підтягування хвостів

Кабінет міністрів розширив перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами. Про це йдеться у постанові уряду № 369 за підписом Юлії Тимошенко.

Постанову сьогодні опубліковано на урядовому порталі.

Таким чином уряд дозволив державним навчальним закладам брати гроші зі студентів за “складання іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії”, а також в разі їхнього переведення з одного вищого навчального закладу до іншого – за складання “академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах”.

Також у перелік платних послуг серед іншого потрапили: “відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин”, “проведення за бажанням учнів та студентів додаткових індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей”, “проведення за бажанням студентів додаткових консультацій та занять з дисциплін, не передбачених навчальними планами”... й одвічний предмет роздратування для батьків – “забезпечення форменим одягом”.