Прокуратура вимагає повернути «Лівадії» 29 га землі

Вищий господарський суд України визнав незаконність рішення Ялтинської міської ради про припинення права користування державним підприємством «Лівадія» земельною ділянкою площею 1,5 га.

«Касаційна інстанція визнала, що орган місцевого самоврядування вийшов за межі своїх повноважень, розпоряджаючись землями держпідприємства», - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Наглядове відомство пред`явило до суду позови про повернення держпідприємству ще 29,2 га. «Прокуратура оскаржила рішення Ялтинської міської, Симеїзської та Кореїзської селищних рад про припинення ДП «Лівадія» права користування земельними ділянками площею 1,5 га в Ялті, 14 та 4,8 га в Опозневому та Голубому Заливі, 8,9 га в Кореїзе. Ділянки переведено до земель запасу рад», - йдеться у повідомленні.

Держпідприємство «Лівадія» входить до складу Національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра».