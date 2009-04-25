У Севастополі відкрили хоспіс

У Севастополі відбулося офіційне відкриття відділення паліативної медичної допомоги - хоспісу.

У хоспісі надаватиметься медико-соціальна підтримка людям, які хворіють на онкологічні захворювання на пізніх стадіях.

Двоповерхова будівля хоспісу розрахована на 20 функціональних стаціонарних ліжко-місць, вони розміщені в одно- і двомісних палатах, передбачене й відділення для амбулаторного прийому.

Начальник управління охорони здоров`я Севастопольської міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ наголосив, що значення подібної установи для міста важко переоцінити. «Ніколи не погоджуся з формулюванням «медицина безсила». Навіть коли медики не можуть повернути людині здоров`я, врятувати життя, вони можуть полегшити людські страждання, допомогти останні дні й години життя провести гідно. Милосердя також входить в обов`язки лікаря, як і уміння лікувати. І тепер севастопольські лікарі можуть на належному рівні виконувати і цей свій обов`язок. За всесвітнім медичним стандартом, передбачена наявність 0,8 ліжок паліативного відділення на 10 тисяч населення, тож Севастополь на сьогодні цьому стандарту відповідає», - сказав він.

Заступник голови міськдержадміністрації Ірина ЦОКУР відзначила, що лікування в хоспісі почали проводити вже з лютого, до офіційного відкриття установи. «Але, доки не була закінчено спорудження ліфта, хворі з важкими формами захворювання не могли скористатися послугами хоспісу. На сьогодні всі роботи завершено, і відділення може працювати на повну потужність», - сказала вона.