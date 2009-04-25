Натовці не висадяться в Криму

Планом українсько-американського навчання “Сі Бриз-2009” не передбачено перебування іноземних військових підрозділів на території Криму.

"На військових полігонах в Криму в рамках навчання “Сі Бриз-2009” будуть діяти тільки підрозділи Збройних Сил України", – заявив перший заступник командувача Військово-Морських Сил віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

За його словами, інформація про те, що влітку цього року в Криму будуть висаджуватися військові підрозділи США та інших країн НАТО, що в районі озера Донузлав будуються казарми для розміщення американських військових підрозділів, не мають під собою жодного підґрунтя й вводять в оману громадськість.

Депутати Верховної Ради Криму вважають, що проведення військових маневрів у розпал курортного сезону ”позначиться на заповнюваності кримських здравниць і завдасть автономії непоправного економічного збитку”. У зв`язку з цим вони просять народних депутатів розглянути питання про неприпустимість проведення ”Сі Бриз-2009” в автономії.