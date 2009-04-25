Курортний сезон в Ялті стартує 1 травня

1 травня Ялта відкриє курортний сезон 2009 року.

Приурочені до відкриття сезону заходи триватимуть кілька днів.

Місто на відкриття сезону чекає актрису Анастасію ЗАВОРОТНЮК, співака Філіпа КІРКОРОВА, танцюриста Григорія ЧАПКІСА.

1 травня відбудеться прес-конференція мера Ялти Сергія БРАЙКА за участю А.ЗАВОРОТНЮК. Цього ж дня в місті запланований гала-концерт «Ялта – берег дружбу» за участю провідних колективів кримського півострова і святковий фейєрверк.

2 травня концертний сезон в Ялті відкриє Анастасія ПРИХОДЬКО, яка цього року представить Росію на «Євробаченні».

3 травня в театрі імені Чехова відбудеться перший Таврійський бал за участю відомих політиків, артистів, спортсменів. Його вестиме Г.ЧАПКІС. В рамках балу пройде добродійний аукціон, зібрані кошти планують передати талановитій молоді.

Цього ж дня в Ялті відбудеться концерт Ф.КІРКОРОВА.