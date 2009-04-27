Дайвери почистять Тарханкут

На початку травня на мисі Тарханкут в Західному Криму пройде екологічна акція. Усі бажаючі можуть взяти участь в прибиранні наземного і підводного сміття.

«Мис Тарханкут – перлина Західного Криму, мекка нирців і аквалангістів, унікальна природна екосистема. Підземні гроти і печери, білосніжні скелі, море не залишають байдужим. Влітку на побережжі мису збираються величезні натовпи відпочивальників, після яких залишаються гори сміття на суші і під водою, причому підводне сміття практично ніхто не прибирає», – відзначають організатори акції «Тарханкут без сміття» – «Команда ЕКС».

Вони запрошують до співпраці волонтерські організації, дайвінг-клуби, туристські клуби, представників ЗМІ і всіх, кому небайдужа доля Тарханкута.

Детальніше про акцію – тут