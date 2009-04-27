Євпаторія оголосить бій розклеювачам оголошень. Як Вінниця

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО вважає, що місту в боротьбі з розклеювачами приватних оголошень і афіш на стовпах, будівлях і заборах треба застосувати метод працівників комунального господарства Вінниці.

Вони організували систему автоматичного дозвону за телефонами, вказаними в оголошеннях, і карають порушників адміністративними штрафами, повідомляє євпаторійський портал "Каламіт".

Міський голова також вважає, що підприємці могли б проявляти більше ініціативи з оформлення вітрин магазинів і зовнішнього вигляду своїх офісів. Непогано б повчитися у побратимів Євпаторії - німецького міста Людвігсбург. Там вміють прикрашати вітрини вишукано, зі смаком, не витрачаючи великих коштів, і створюють в місті атмосферу свята.