Лісничі радять не розпалювати де попало вогнища
14:49, 27 квітня 2009Крым
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І просять прибирати за собою сміття
Республіканський комітет з лісового і мисливського господарства закликає мешканців і гостей Криму на травневі свята берегти ліс від пожеж і прибирати після відпочинку сміття.
Розводити вогнища можна виключно на рекреаційних ділянках, із спеціально обладнаним пристосуванням, що знаходиться під контролем держлісохорони, повідомляє прес-служба комітету.
Порушники вимог пожежної безпеки в лісах притягуватимуться до адміністративної відповідальності.
В разі виникнення крупних лісових пожеж "прометеїв" можуть залучити і до кримінальної відповідальності, підкреслюють лісничі.
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