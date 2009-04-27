Лісничі радять не розпалювати де попало вогнища

Республіканський комітет з лісового і мисливського господарства закликає мешканців і гостей Криму на травневі свята берегти ліс від пожеж і прибирати після відпочинку сміття.

Розводити вогнища можна виключно на рекреаційних ділянках, із спеціально обладнаним пристосуванням, що знаходиться під контролем держлісохорони, повідомляє прес-служба комітету.

Порушники вимог пожежної безпеки в лісах притягуватимуться до адміністративної відповідальності.

В разі виникнення крупних лісових пожеж "прометеїв" можуть залучити і до кримінальної відповідальності, підкреслюють лісничі.