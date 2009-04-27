Мера Керчі нагородили орденом за розвиток православ`я
17:32, 27 квітня 2009Крым
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Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР нагородив мера Керчі Олега ОСАДЧЕГО орденом святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня за заслуги перед Українською православною церквою.
Про це повідомила прес-служба Керченської міської ради.
Раніше церква відзначила внесок О.ОСАДЧЕГО у розвиток православ`я, нагородив його орденом святого князя Володимира III ступеня.
Орденом нагороджуються церковні і громадські діячі за працю на благо православ`я. Відмічені нагородою також храми, монастирі, єпархії.
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