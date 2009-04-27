Мера Керчі нагородили орденом за розвиток православ`я

Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР нагородив мера Керчі Олега ОСАДЧЕГО орденом святого рівноапостольного князя Володимира II ступеня за заслуги перед Українською православною церквою.

Про це повідомила прес-служба Керченської міської ради.

Раніше церква відзначила внесок О.ОСАДЧЕГО у розвиток православ`я, нагородив його орденом святого князя Володимира III ступеня.

Орденом нагороджуються церковні і громадські діячі за працю на благо православ`я. Відмічені нагородою також храми, монастирі, єпархії.