Комітет підтримки журналістів з`явився в Криму

У Криму створена нова організація – Комітет підтримки журналістів.

Діяльність комітету спрямована на підвищення ефективності журналістської діяльності й статусу самого журналіста.

«Комітет підтримки журналістів ставить перед собою амбітне завдання – допомогти журналістам у ефективності їх роботи», – повідомив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН керівник новоствореної організації, редактор газети «Алубика» Рагім ГУМБАТОВ.

Він зазначив, що правоохоронні органи не часто реагують на публікації журналістів про порушення закону з боку посадовців. Завдання комітету – відстежувати реакцію на такі публікації, направляти запити до різних структур для перевірки оприлюднених у журналістських матеріалах фактів.

«Комітет проводитиме моніторинг, безпосередньо звертатиметься до компетентних структур для проведення перевірок за фактами порушення закону, на які вказали журналісти, намагатиметься, аби правоохоронні органи дали відповідь: є порушення чи немає, а якщо є порушення – чи притягнуто порушників до відповідальності», – сказав Р.ГУМБАТОВ.