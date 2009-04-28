Леніну в Криму зробили пластику

12:25, 28 квітня 2009
Крым
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Комуністи запрошують на відкриття

29 квітня в селищі Мирне під Сімферополем (Крим) пройде урочисте відкриття пам`ятника Володимиру Леніну, який наприкінці минулого тижня розбили вандали. 

Як повідомляв УНІАН, невідомим вдалося скинути пам`ятник з постаменту, розбити Леніну ніс, намалювати фарбою з балончиків тризубець, нанести написи: «Антихрист», «Слава Україні» тощо. Крім того, вандали намагалися відпиляти Леніну голову.

«Кримськими комуністами пам`ятник відреставрований, п`єдестал відновлений і о 15:00 годині 29 квітня відбудеться його урочисте відкриття», - повідомила сьогодні прес-служба республіканського комітету Компартії України.

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