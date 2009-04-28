Литвин їде до Криму
12:49, 28 квітня 2009Крым
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У середу, 29 квітня, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відвідає з робочою поїздкою Автономну Республіку Крим та Севастополь.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба парламенту.
У рамках поїздки В.ЛИТВИН, зокрема, дасть прес-конференції для ЗМІ: об 11.50 (Сімферополь, вул. Пушкіна, 8, Будинок офіцерів) та о 15.50 (Севастополь, вул. Шоста Бастіонна, 46-А, готель «Крим»).
Нагадаємо, що В.ЛИТВИН 10-12 березня перебував у Севастополі та АР Крим.
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