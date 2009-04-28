Литвин їде до Криму

У середу, 29 квітня, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відвідає з робочою поїздкою Автономну Республіку Крим та Севастополь.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба парламенту.

У рамках поїздки В.ЛИТВИН, зокрема, дасть прес-конференції для ЗМІ: об 11.50 (Сімферополь, вул. Пушкіна, 8, Будинок офіцерів) та о 15.50 (Севастополь, вул. Шоста Бастіонна, 46-А, готель «Крим»).

Нагадаємо, що В.ЛИТВИН 10-12 березня перебував у Севастополі та АР Крим.