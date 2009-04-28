Плани регіонів і бютівців на 1 травня
1 травня Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко організує в Сімферополі, в парку імені Гагаріна, дитяче свято «БЮТ – дітям!».
У програмі свята, яке проходитиме з 11.00 до 16.00, – виступ лялькового театру, клоунів, фокусників, вокальних і танцювальних колективів.
Крім того, в парку працюватимуть майстри боді-арта, перукарі, шаржисти. Усі бажаючи зможуть взяти участь в баскетбольних змаганнях з гравцями клубу «Грифони».
Під егідою депутатів Сімферопольської міської ради від Партії регіонів з 12.00 до 14.00 в Дитячому парку пройде акція під гаслом «Щаслива сім`я – стабільна держава». Відбудеться концертна програма, дітям вручать подарунки.
Окрім того, 1 травня заходи в Сімферополі, в сквері Кириченка, проведуть комуністи, в Центральному парку культури і відпочинку – активісти СДПУ(О), в сквері Треньова – прибічники «Єдиного центру».
Як повідомлялося раніше, вранці 1 травня в Сімферополі пройде першотравнева демонстрація.