У Криму викрили агромахінаторів

Нанесли кооперативу 2,5 млн. грн. збитків

У Криму правоохоронці викрили службових осіб сільськогосподарського виробничого кооперативу та закритого акціонерного товариства, які нанесли кооперативу 2,5 мільйона гривень збитків. Як повідомляє прес-служба МВС України, службовці підробили рішення загальних зборів членів кооперативу. Агрофірма стала співзасновником закритого акціонерного товариства, а її майно було передано до статутного фонду ЗАТ. Прокуратура автономії порушила справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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