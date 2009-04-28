Погода в Україні на середу
13:28, 28 квітня 2009Крым
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У Криму мінлива хмарність
29 квітня в Україні збережеться суха тепла погода.
Як повідомили в Українському гідрометцентрі, буде невелика хмарність, без опадів; лише вдень в Криму та Приазов`ї мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі 6-11°, у горах 0-5° тепла; вдень 21-26°, в Криму та Приазов`ї 15-20°, Карпатах 10-15°.
У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 21-26°. У столиці температура вночі близько 10° тепла, вдень 24-26°.
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