44 студентам виплатили стипендію після втручання прокуратури
09:39, 29 квітня 2009Крым
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Інформація прес-служби
44 студентам Кримського інженерно-педагогічного університету після втручання прокуратури виплатили стипендію.
Університет не забезпечив виплату стипендії в мінімально необхідному обсязі 530 гривень, повідомляє прес-служба наглядового відомства.
За результатами прокурорської перевірки керівництву ВНЗ було внесено припис про усунення порушень вимог законодавства.
"Заборгованість перед студентами цілком погашена, винні особи притягнуті до відповідальності", - інформує прес-служба.
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