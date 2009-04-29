44 студентам виплатили стипендію після втручання прокуратури

Інформація прес-служби

44 студентам Кримського інженерно-педагогічного університету після втручання прокуратури виплатили стипендію. Університет не забезпечив виплату стипендії в мінімально необхідному обсязі 530 гривень, повідомляє прес-служба наглядового відомства. За результатами прокурорської перевірки керівництву ВНЗ було внесено припис про усунення порушень вимог законодавства. "Заборгованість перед студентами цілком погашена, винні особи притягнуті до відповідальності", - інформує прес-служба.

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