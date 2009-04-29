Литвин перетворив би Крим на ВЕЗ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підтримує ідею створення вільної економічної зони у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами спікера, час навести економічний порядок в Криму і припинити розмови про те, що автономія є центром дестабілізації.

«Крим треба б зробити вільною економічною зоною, але не в тому розумінні, щоб це була дірка, крізь яку завозилися б без будь-яких сплат податків відходи, які в нас називають продуктами харчування», - сказав В.ЛИТВИН.

Він переконаний, що Криму потрібний розвиток у плані «рекреації, туризму, лікування, відпочинку».