В Києві на 9 травня параду не буде

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сумнівається в проведенні цього року на 9 травня Параду Перемоги в Києві.

«Думаю, що не буде (параду), адже ніякої підготовки я не бачив», - сказав спікер сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЛИТВИНА, у Верховну Раду не надходили звернення про виділення коштів на підготовку до параду. «Не йшлося про звернення до парламенту щодо необхідності фінансового забезпечення. Якщо щось робити в цьому плані, для цього потрібні величезні гроші», - сказав голова ВР.

Він додав, що Міністерство оборони України сьогодні знаходиться не в найкращому становищі. «Міністерство оборони скаржиться, що їм не вистачає сьогодні для того, щоб вийти з критичного стану, близько 9 мільярдів гривень», - сказав спікер парламенту.

В.ЛИТВИН заявив, що в Україні має бути «шанобливе ставлення до людей, які здобували перемогу». Голова ВР підкреслив, що про ветеранів треба пам`ятати не тільки в День Перемоги.