Долар на міжбанку поступився гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0625/8,0945 грн., до 12:00 звузився спред – 8,082/8,094 грн. До закриття цінові рівні знизилися до 8,081/8,089 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:30 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання по валютній парі долар-гривня 7,80 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2416/0,2434 грн., до 12:00 ціни піднялися до 0,2431/0,2440 грн. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2435/0,2442 грн. У Росії курс долар-рубель впав і становив 33,10 рубля (-0,4400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3190/1,3192 дол., а до 14:30 зросли до 1,3258/1,3260 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6280/10,6845 грн., до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,6525/10,6800 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні пішли вгору – 10,7075/10,7320 грн.