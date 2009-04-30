У червні в Криму пройде бібліотечна конференція
13:04, 30 квітня 2009Крым
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В сучасному світі науки, культури і бізнесу
З 6 по 14 червня в автономії пройде XVI Міжнародна конференція «Крим-2009. Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу».
Таке рішення прийняла сьогодні Рада міністрів Криму.
Мета форуму – модернізація інформаційно-бібліотечної сфери кримської автономії.
Міністерству фінансів Криму доручено профінансувати витрати, пов`язані з проведенням конференції за рахунок засобів, передбачених в бюджеті на 2009 рік.
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