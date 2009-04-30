У червні в Криму пройде бібліотечна конференція

З 6 по 14 червня в автономії пройде XVI Міжнародна конференція «Крим-2009. Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу».

Таке рішення прийняла сьогодні Рада міністрів Криму.

Мета форуму – модернізація інформаційно-бібліотечної сфери кримської автономії.

Міністерству фінансів Криму доручено профінансувати витрати, пов`язані з проведенням конференції за рахунок засобів, передбачених в бюджеті на 2009 рік.