Дружина прем`єра Криму очолила автономне Держкомпідприємництво

Головою представництва Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва України в Автономній Республіці Крим призначено Альону ПЛАКІДУ.

Про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Сьогодні голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ представила А.ПЛАКІДУ.

За даними Радміну, А.ПЛАКІДА в 2001 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за фахом менеджмент організацій. Має вчений ступінь кандидата наук з державного управління. У 2001-2003 роках працювала економістом у ВАТ «Крименерго», в 2003-2004 роках – старшим економістом КБ «Приватбанк», пізніше – економістом у Кримській електроенергетичній системі.

До призначення на посаду голови представництва Держкомпідприємництва в автономії А.ПЛАКІДА працювала заступником директора Кримського регіонального центру інноваційного розвитку.

***Альона ПЛАКІДА – дружина кримського прем`єра Віктора ПЛАКІДИ.

Раніше кримське представництво Держкомпідприємництва очолював депутат парламенту автономії Леонід ПИЛУНСЬКИЙ. Його звільнено з посади у зв`язку з виходом на пенсію.