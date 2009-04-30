53 круїзних судна планують зайти до порту Севастополя у 2009 році
18:41, 30 квітня 2009Крым
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Та 81 теплохід «річка-море»
Севастопольський порт планує у 2009 році прийняти 53 іноземних круїзних судна - на два більше, ніж у 2008 році.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.
Як йдеться у повідомленні, у порту спостерігається позитивна динаміка росту іноземних пасажирських суднозаходів: наприклад, у 2003 році їх було лише 16.
Також порт планує прийняти в цьому році 81 теплохід «річка-море».
Захід найбільшого за сезон судна Rotterdam (довжина – 237 м) очікується 6 жовтня.
У березні Севастопольський порт разом із Одеським і Ялтинським були представлені на виставці Cruise Shipping Miami. Щорічно там збираються представники провідних круїзних компаній.
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