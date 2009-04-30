53 круїзних судна планують зайти до порту Севастополя у 2009 році

Севастопольський порт планує у 2009 році прийняти 53 іноземних круїзних судна - на два більше, ніж у 2008 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.

Як йдеться у повідомленні, у порту спостерігається позитивна динаміка росту іноземних пасажирських суднозаходів: наприклад, у 2003 році їх було лише 16.

Також порт планує прийняти в цьому році 81 теплохід «річка-море».

Захід найбільшого за сезон судна Rotterdam (довжина – 237 м) очікується 6 жовтня.

У березні Севастопольський порт разом із Одеським і Ялтинським були представлені на виставці Cruise Shipping Miami. Щорічно там збираються представники провідних круїзних компаній.