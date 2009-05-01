Киянин зірвався зі скелі у Криму
12:32, 01 травня 2009Крым
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Чоловіка доставлено до лікарні
Житель Києва зірвався зі скелі в ялтинському регіоні Криму, внаслідок чого отримав численні травми.
Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час сходження на гору групи з трьох киян.
Чоловік впав з висоти 15-20 метрів. «За допомогою альпіністського спорядження потерпілого транспортували крутим скельним рельєфом і передали бригаді «швидкої допомоги», - зазначили в МНС.
Киянина, 1960 року народження, доставлено до Лівадійської лікарні.
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