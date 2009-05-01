Киянин зірвався зі скелі у Криму

Житель Києва зірвався зі скелі в ялтинському регіоні Криму, внаслідок чого отримав численні травми.

Як повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався під час сходження на гору групи з трьох киян.

Чоловік впав з висоти 15-20 метрів. «За допомогою альпіністського спорядження потерпілого транспортували крутим скельним рельєфом і передали бригаді «швидкої допомоги», - зазначили в МНС.

Киянина, 1960 року народження, доставлено до Лівадійської лікарні.