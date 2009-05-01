Росія і Україна зустрінуться на шельфі

Україна і РФ спільно освоюватимуть і розроблятимуть “структуру Паласа” на шельфі Чорного моря.

Про це йдеться в протоколі засідання українсько-російського міжурядового комітету з питань економічної співпраці, яке відбулося 29 квітня в Москві.

“Структура Паласа” - один з найперспективніших об`єктів шельфу Чорного моря з прогнозними запасами видобутку близько 75 млрд куб. м газу. За умови відкриття родовища максимальний річний видобуток газу з нього склав би 3,5 млрд куб. м.

"Нафтогаз України" і Газпром підписали угоду про конфіденційність для розробки структури Паласа ще 2007 р. Відповідальними за проект визначили державні АТ "Чорноморнафтогаз" і ТОВ "Газфлот”. Для його реалізації було потрібне схвалення на політичному рівні, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

За даними тижневика "Комментарии", ще недавно будь-які заяви України й Росії, а також кроки з освоєння прикордонних шельфових структур суворо обмежувалися переговорами про делімітацію кордонів у Керченській протоці й прилеглому секторі Чорного моря. Сторони "зобов`язалися до закінчення суперечки обмежити будь-яку господарську діяльність" у цій зоні.

Глибоководна "структура Паласа" розташована під товщею води більше 1 км. Як пишуть "Комментарии", "умовний кордон ділить її майже навпіл, але оскільки велика частина площі розташована на території України, дана частина шельфу є ліцензійною власністю українського державного АТ "Чорноморнафтогаз".