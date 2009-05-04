Фестиваль «Перемогли разом» відкривається у Севастополі

У Севастополі сьогодні відкривається V Міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм «Перемогли разом», присвячений 65-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників і 64-й річниці перемоги народу у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови оргкомітету фестивалю, генеральний директор Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії Олександр СКРІПНІЧЕНКО, метою фестивалю є активізація висвітлення в ЗМІ величі подвигу народів країн антигітлерівської коаліції в розгромі фашистської Німеччини, сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, її готовності протистояти будь-яким проявам екстремізму й тероризму, а також підвищенню професійної майстерності творчих працівників телебачення й радіо.

До участі у фестивалі запрошені творчі групи Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ДТРК «Всесвітня служба, Українське телебачення і радіомовлення», ДТРК «Культура», усі обласні і регіональні державні телерадіокомпанії країни, недержавні телерадіокомпанії України, телерадіокомпанії із близького і далекого зарубіжжя, зокрема, з Азербайджану, Казахстану, Болгарії, Росії, Франції, Китаю, Узбекистану, Білорусі.

Журі перегляне понад 120 робіт у таких номінаціях: «Цих днів не стихне слава», «Неприступний для ворогів » (до 65-річчя визволення Севастополя), «У війни не жіноче обличчя», «Діти війни», «Батьківщина. Честь. Обов’язок», «Бойове братерство» (до 20-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан), «Світ без тероризму», «Літопис великого подвигу».

Програмою також передбачені творчі семінари, професійні дискусії, круглі столи тощо. Засновниками і організаторами фестивалю є Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Міністерство оборони України, Севастопольська міська державна адміністрація, Севастопольська міська рада, Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія, Асоціація працівників ЗМІ України, Державний комітет України у справах ветеранів.

Довідка УНІАН. Фестиваль проводиться на базі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії з 2005 року.