У ботсаду в Криму будь-хто може посадити іменне дерево

Нікітський ботанічний сад разом з Добродійним фондом наукових співробітників імені Стевена пропонує уcім бажаючим посадити іменне дерево.

Це платна послуга. Ціна - від 900 до 25 тис. грн.

«Ви маєте можливість вибрати своє дерево або чагарник зі списку, а також затвердити місце його посадки на відповідному плані ювілейного Арборетуму. Ваше родове дерево буде прикрашати парк і радувати нащадків і через 100, і через 200 років», - йдеться у повідомленні.

Проект «Ваше іменне дерево» організований до 200-річчя саду, яке буде святкуватиметься у 2012 році. До ювілею планується закласти новий парк.

Кошти, отримані від акції, підуть не лише на розбиття парку, але й на розвиток наукових досліджень, головна мета яких – збереження біологічної різноманітності кримської природи.