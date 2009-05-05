ДАІ проводить у Криму операцію «Залізничний переїзд»

Співробітники Державтоінспекції підсилили контроль за водіями автівок на залізничних переїздах у Криму.

На півострові стартувала операція «Залізничний переїзд», повідомляє прес-служба ДАІ автономії. Вона триватиме до 30 травня.

«Мета заходу – визначити стан залізничних переїздів, усунути недоліки, а також підсилити контроль за водіями при проїзді переїздів», – мовиться у повідомленні.

***За 12 місяців 2008 року співробітники ДАІ склали 3308 адміністративних протоколів на водіїв за різні порушення правил проїзду через залізничний переїзд.