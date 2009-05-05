Політологи не сумніваються у дострокових виборах до Ради

Українські політологи вважають, що дострокові вибори до Верховної Ради є цілком реальними, однак їх термін залежатиме від дати проведення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час прес-конференції директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зауважив, що Конституційний Суд України не дав чіткої відповіді на подання Президента щодо повноважень нової коаліції вносити кандидатуру прем’єр-міністра. «Конституційний Суд умив руки та відійшов від проблеми», - сказав експерт.

А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що Президент визнав, що після рішення КС він не має бездоганно юридичних підстав, щоб ухвалити рішення про розпуск ВР. При цьому, за словами політолога, з політичної точки зору Президент правий, оскільки у ВР немає дієздатної коаліції та сумнівна легітимність уряду. «Я не виключаю, що Президент може скористатися правом початку консультацій з провідними парламентськими силами, знаючи, що частина ВР - за дострокові парламентські вибори», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Він зауважив, що саме ці консультації можуть просувати ідею дострокових парламентських виборів. «Ніхто не сумнівається в тому, що цей парламент не зможе прожити повну каденцію», - сказав він. В той же час, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, проведення дострокових виборів до ВР тісно пов’язане з датою президентських виборів. Він наголосив, що коли КС визначиться з цим питанням, то дата дострокових виборів до ВР і буде визначена.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ зауважив, що якщо КС не дасть чіткого визначення щодо дати проведення президентських виборів, то вони відбудуться 25 жовтня 2009 року.

При цьому він не виключив, що саме в цей день відбудуться і дострокові парламентські вибори. «І саме нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про проведення дострокових виборів», - сказав він.

В той же час, на думку В.КАРАСЬОВА, якщо вибори Президента відбудуться пізніше, ніж у жовтні, то дострокові парламентські вибори відбудуться раніше. «Дострокові вибори до ВР або відбудуться під час президентських виборів 25 жовтня, або раніше, якщо дата виборів Президента буде змінена», - сказав він.

Політолог також не виключив, що восени ряд політичних сил намагатимуться знову висловити квоту недовіри прем’єр-міністру, що і призведе до проведення одночасних дострокових виборів Президента і Верховної Ради 25 жовтня.