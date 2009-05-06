Прогноз погоди в Криму на 7-8 травня

Можливі дощі

7-8 травня в Криму можливі дощі, повідомляє Український гідрометеорологічний центр. У четвер вдень місцями грози. Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. У п`ятницю вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter