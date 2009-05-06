Прогноз погоди в Криму на 7-8 травня
13:26, 06 травня 2009Крым
0 0
Можливі дощі
7-8 травня в Криму можливі дощі, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
У четвер вдень місцями грози. Вітер очікується переважно західний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°.
У п`ятницю вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter