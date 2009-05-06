Фальшивомонетників впіймали у Криму
14:18, 06 травня 2009Крым
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Підробки збували вночі
Міліціонери затримали фальшивомонетників – групу мешканців Феодосії віком від 20 до 25 років.
Вони говорять: вирішили друкувати гроші, тому що не могли знайти роботу.
100-гривневі банкноти виготовляли на персональному комп`ютерному устаткуванні. "На хорошому, але звичайному папері, тому підроблену сотню нескладно відрізнити від справжньої", – повідомив начальник міліції Феодосії Володимир МЕЖЕВОВ.
Підробки збували у вечірній час пенсіонеркам, які торгують всякою дрібницею, кіоскерам, таксистам.
Фальшивомонетникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.
За матеріалами газети "Кафа"
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