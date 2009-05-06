Останки 98 радянських воїнів перепоховали у Севастополі

Загинули при обороні і звільненні міста

У Севастополі сьогодні на Меморіальному кладовищі героїв Великої Вітчизняної війни урочисто перепоховали останки 98 радянських воїнів, які загинули при обороні і звільненні міста. Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії перепоховавння взяли участь представники міської ради, командування ВМС України, Черноморського флоту Росії, Севастопольського об`єднання пошукових загонів «Долг», учасники оборони Севастополя тощо. Виступаючи на траурному мітингу, голова міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН подякував членам пошукових загонів «Долг» за «справу величезної державної ваги».

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