500 міліціонерів охоронятимуть порядок 9 травня в Севастополі

Більш як 500 міліціонерів охоронятимуть громадський порядок в Севастополі 9 травня, на День Перемоги.

"Під час урочистих заходів в центрі міста – святкового параду і ходи ветеранів – будуть задіяні понад 500 співробітників міліції", – повідомила прес-служба Управління Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі.

У місто-герой на свято приїжджає багато гостей з регіонів України і з-за кордону.

"Належні заходи безпеки" правоохоронці приймуть під час вечірніх заходів і святкового салюту.