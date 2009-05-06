500 міліціонерів охоронятимуть порядок 9 травня в Севастополі
17:31, 06 травня 2009Крым
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Місто-герой чекає гостей
Більш як 500 міліціонерів охоронятимуть громадський порядок в Севастополі 9 травня, на День Перемоги.
"Під час урочистих заходів в центрі міста – святкового параду і ходи ветеранів – будуть задіяні понад 500 співробітників міліції", – повідомила прес-служба Управління Міністерства внутрішніх справ України в Севастополі.
У місто-герой на свято приїжджає багато гостей з регіонів України і з-за кордону.
"Належні заходи безпеки" правоохоронці приймуть під час вечірніх заходів і святкового салюту.
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