На «квартирантів» дитячого санаторію в Криму завели справу

Комерсанти плювати хотіли на суд

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного перебування комерційних структур у приміщеннях дитячого спеціалізованого санаторію ім. Боброва (Алупка). Дії підприємців кваліфіковано прокуратурою за ч.1 ст.192 Кримінального кодексу України – заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. «Більше трьох років тому закінчився строк дії договору оренди приміщень санаторію. Однак комерсанти не побажали їх покинути, навіть ігноруючи рішення суду, яким постановлено звільнити помешкання», – повідомляє прес-служба прокуратури. За розрахунками спеціалістів, збитки, завдані державним інтересам, склали понад 30 тис. грн.

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