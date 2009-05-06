У Криму розвернуть найбільшу в СНД георгіївську стрічку

8 травня, напередодні Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, на головній площі Сімферополя планується розгорнути найбільшу в СНД георгіївську стрічку.

Про це повідомили в прес-центрі Верховної Ради Криму.

«У присутності представників Книги рекордів Гіннесса буде розгорнуто найбільшу на пострадянському просторі «Георгіївську стрічку» розміром 50 метрів на 3,5 метра», – говориться в інформації.

Крім того, на площі Леніна всім бажаючим роздаватимуть георгіївські стрічки звичайного розміру. Планується розповсюдити 20 тисяч стрічок.

В акції візьмуть участь представники молодіжних громадських організацій, студенти кримських вузів.

***Акція «Георгіївська стрічка» стартувала в 2005 році в Росії. Потім її підтримали в інших країнах світу. Мільйони людей, пов`язавши стрічку, висловлюють подяку ветеранам Великої Вітчизняної війни за їх подвиг.