Тролейбусники третій день страйкують у Криму

У Сімферополі вже третій день страйкують водії тролейбусів. Їхня головна вимога – відправити у відставку виконуючого обов`язки генерального директора підприємства «Кримтролейбус» Геннадія СМИРНОВА.

«Наша основна вимога – відставка пана СМИРНОВА», – повідомив телефоном кореспондентові УНІАН водій тролейбуса Ігор СЛЄСАРЄВ.

За його словами, сьогодні тролейбуси в Сімферополі так і не вийшли на маршрути. До страйкуючих сімферопольців приєдналися водії з Алушти і частково з Ялти. «Ми в тролейбусному парку, на робочих місцях, але жоден тролейбус у Сімферополь, Алушту не виїжджає. У Ялту – частково: міжміські не виїжджають, а міські маршрути возять, тому що багато відпочивальників», – сказав І.СЛЄСАРЄВ.

Він зазначив, люди налаштовані рішуче: не припинять страйк, поки не доможуться відставки Г.СМИРНОВА. «Якщо вчора ще хтось сумнівався, збирався виїжджати, то вже сьогодні немає нікого, хто сумнівався б. Всі стоятимуть (до кінця)», – наголосив І.СЛЄСАРЄВ.

Крім того, тролейбусники домагаються виплати боргів із зарплати. «Вчора зарплату видали тільки за лютий: водіям Сімферополя – повністю, в Алушті та Ялті по 50%», – повідомив працівник «Кримтролейбуса».

За його даними, протестну акцію підтримують кілька сотень осіб. «В акції беруть участь осіб 300-400, а загалом у штаті «Кримтролейбуса» – 1,5 тисячі осіб», – сказав І.СЛЄСАРЄВ.

У приймальні в.о. гендиректора УНІАН повідомили, що Г.СМИРНОВ вважає страйк водіїв «несанкціонованою акцією». «З цього питання працюють правоохоронні органи», – зазначили в приймальні.

Там також повідомили, що в «Кримтролейбус» дзвонять обурені пенсіонери. «Усе місто, усі пенсіонери дзвонять, обурюються», – сказали в приймальні.

Як повідомляв УНІАН, страйк водіїв почався 5 травня. Працівники «Кримтролейбуса» звинувачують нового керівника в спробі розвалити підприємство. В.о. директора говорить, що рятує компанію.

Довідка УНІАН. У грудні 2008 року Господарський суд Криму запровадив процедуру санації «Кримтролейбуса» в рамках справи про банкрутство підприємства.

У березні 2009 року Верховна Рада Криму призначила екс-генерального директора «Кримтролейбуса» Петра КАЩАВЦЕВА головою Республіканського комітету з фізичної культури та спорту.

Г.СМИРНОВА призначили керувати підприємством близько місяця тому.