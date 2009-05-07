Призначений начальник держінспекції ЖКГ у Севастополі

Сергій СКІБІН призначений начальником Державної інспекції житлово-комунального господарства регіональної інспекції в Севастополі.

До цього він працював заступником начальника Головного управління житлово-комунального господарства міста.

Чиновника представив начальник Держінспекції Сергій ЗІМІН, повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.

Сьогодні штат державної інспекції - 18 чоловік апарату, 320 регіональних представників. Інспекцію було створено в структурі Міністерства з питань житлово-комунального господарства за рішенням уряду України влітку 2008-го.

У Севастополі передбачається створення регіонального представництва інспекції у складі 6 чоловік.