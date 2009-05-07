Призначений начальник держінспекції ЖКГ у Севастополі
12:28, 07 травня 2009Крым
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У комунальній сфері не новачок
Сергій СКІБІН призначений начальником Державної інспекції житлово-комунального господарства регіональної інспекції в Севастополі.
До цього він працював заступником начальника Головного управління житлово-комунального господарства міста.
Чиновника представив начальник Держінспекції Сергій ЗІМІН, повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.
Сьогодні штат державної інспекції - 18 чоловік апарату, 320 регіональних представників. Інспекцію було створено в структурі Міністерства з питань житлово-комунального господарства за рішенням уряду України влітку 2008-го.
У Севастополі передбачається створення регіонального представництва інспекції у складі 6 чоловік.
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