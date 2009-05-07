У 18-річного севастопольця вилучили саморобний вибуховий пристрій

Хлопця затримали

Співробітники міліції вилучили у 18-річного жителя Севастополя саморобний вибуховий пристрій. Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, пристрій вилучено за місцем проживання безробітного хлопця в Севастополі. «Саморобний вибуховий пристрій виготовлений з використанням 110 грамів вибухівки та електродетонатора», - кажуть правоохоронці. Севастопольця затримали.

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