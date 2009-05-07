У 18-річного севастопольця вилучили саморобний вибуховий пристрій
13:17, 07 травня 2009Крым
0 0
Хлопця затримали
Співробітники міліції вилучили у 18-річного жителя Севастополя саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, пристрій вилучено за місцем проживання безробітного хлопця в Севастополі.
«Саморобний вибуховий пристрій виготовлений з використанням 110 грамів вибухівки та електродетонатора», - кажуть правоохоронці.
Севастопольця затримали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter