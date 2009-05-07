У 18-річного севастопольця вилучили саморобний вибуховий пристрій

13:17, 07 травня 2009
Крым
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Хлопця затримали

Співробітники міліції вилучили у 18-річного жителя Севастополя саморобний вибуховий пристрій. 

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, пристрій вилучено за місцем проживання безробітного хлопця в Севастополі. 

«Саморобний вибуховий пристрій виготовлений з використанням 110 грамів вибухівки та електродетонатора», - кажуть правоохоронці.

Севастопольця затримали.

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