Призначено директора Керченського судноремонтного заводу

Подробиці від Мінтрансзв’язку

Посаду директора Керченського судноремонтного заводу займе Володимир СІНКЕВИЧ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України. На засіданні комісії Мінтрансзв’язку його було визнано переможцем конкурсу на посаду керівника підприємства. В.СІНКЕВИЧ виконував обов’язки директора Керченського судноремонтного заводу з 22 вересня 2008 року.

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