Призначено директора Керченського судноремонтного заводу
13:49, 07 травня 2009Крым
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Подробиці від Мінтрансзв’язку
Посаду директора Керченського судноремонтного заводу займе Володимир СІНКЕВИЧ.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв’язку України.
На засіданні комісії Мінтрансзв’язку його було визнано переможцем конкурсу на посаду керівника підприємства.
В.СІНКЕВИЧ виконував обов’язки директора Керченського судноремонтного заводу з 22 вересня 2008 року.
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