Крим просять вивісити триколори (фоторепортаж)

Акція «У кожному вікні - російський прапор!», організатори якої закликають кримчан на честь 64-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні вивісити триколори з вікон або з балконів своїх будинків, стартувала сьогодні в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі міста усім бажаючим роздавали російські прапори і георгіївські стрічки.

Крім того, організатори заходу розгорнули на час проведення акції величезний прапор Російської Федерації (його розмір - 35 квадратних метрів).

Крім Сімферополя, триколори роздаватимуть в Євпаторії, Керчі, Саках, Феодосії, Ялті і Севастополі. Прапори шиють активістки молодіжної організації «Прорив». Поки що для Криму готові 2 тисячі триколорів.

Лідер кримського відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив» Надія ПОЛЯКОВА, відповідаючи на запитання, чому роздають російські прапори, якщо радянські солдати воювали під червоними прапорами, заявила, що «Росія є правонаступницею Великої Перемоги». «Все ж таки ключову роль зіграла саме Росія. Зустрічаючи наших солдатів-визволителів у Європі: чи то українець, чи білорус або казах – їх називали російськими. Що допомогло перемогти у війну? Російський дух, який передала Росія своїм воїнам», – сказала вона.

В акції, крім активістів кримського «Прориву», взяли участь прихильники Прогресивної соціалістичної партії України на чолі зі своїм лідером Наталією ВІТРЕНКО. «Кому сьогодні кланяється все людство за те, що світ утримався від поневолення нацистами і фашистами? Звичайно, кланяються нашим предкам і кланяються Росії», – сказала вона.

«Хай прапори (РФ) будуть у кожному вікні, і хай георгіївські стрічки будуть на грудях», – додала Н.ВІТРЕНКО.

***Акція «У кожному вікні – російський прапор!» проводиться з 2007 року.