Перший у СРСР вічний вогонь знову запалив у Севастополі

На Малаховому кургані в Севастополі знову запалено «Вічний вогонь».

Уперше його запалили 22 лютого 1958 року, був першим у СРСР. Вічні вогні в Керчі, Одесі, Новоросійську запалили від нього.

Через 20 років вогонь загасили, повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації.

Після реконструкції «Вічний вогонь» перенесений на площу біля Оборонної башти Корніловського бастіону.

Мазут замінили природним газом.

Споруджено п`єдестал – 4-метрову колона, обвиту двома лавровими гілками. За словами автора проекту, архітектора Георгія ГРИГОРЯНЦА, вони символізують дві оборони Севастополя: під час Кримської війни і у Велику Вітчизняну війну.

Крім Вічного вогню на Малаховому кургані в Севастополі горять ще три: на Сапун-горі, біля меморіального комплексу в центрі міста - на площі Нахімова - і біля Меморіалу Перемоги на мисі Кришталевий.