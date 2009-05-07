Вітренко не виключає участі у виборах до кримського парламенту

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО не виключає своєї участі у виборах до Верховної Ради Криму.

«Мабуть. У житті буває по-всякому. Не виключаю», - відповіла вона сьогодні в Сімферополі на запитання щодо участі у кримських виборах.

На запитання, чи збирається ПСПУ співпрацювати з Блоком Грача, Н.ВІТРЕНКО відповіла, що поки це питання не обговорювалося з лідером комуністів Криму, народним депутатом Леонідом ГРАЧЕМ. «Розмов з ним не було. Якщо будуть пропозиції з його боку, розглядатимемо», - заявила лідер прогресивних соціалістів.

***Блок Грача створили кримські організації Компартії і Союзу лівих сил. Він відкритий для інших «лівих».