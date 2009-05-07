Прикордонники врятували двох рибалок
18:35, 07 травня 2009Крым
0 0
Відносило у відкрите море
Кримські прикордонники сьогодні в Азовському морі врятували двох рибалок - жителів Євпаторії.
Чоловіки, 40 і 37 років, вийшли в море на двох гумових човнах.
"Через погіршення погодних умов їх почало відносити у відкрите море. Самостійно дістатися до берега люди вже не могли", - повідомляє прес-секретар Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Лілія ПУРГІНА.
Інформація про подію надійшла до прикордонників від МНС.
Рибалки разом із човнами доставлені на берег. "Стан - задовільний", - відзначила Л.ПУРГІНА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter