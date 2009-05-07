Пам`ятник дітям війни з`явився в Сімферополі

Знак на згадку про загиблих в роки Великої Вітчизняної війни дітях відкрили сьогодні в Сімферополі.

Його встановлено за ініціативою і на членські внески Кримського відділення громадської організації «Діти війни», повідомили в прес-службі республіканського комітету Компартії України.

«Це перший такого роду пам`ятник на всьому просторі СНД», – стверджують комуністи.

Пам`ятним знаком є дзвін, який знаходиться всередині арки.

«Скульптурна і ідейна суть пам`ятного знаку несе глибокий символічний сенс», відзначив лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ. «Цей дзвін набатом нагадує всім нам, що фашизм більше ніколи не повинен прийти на нашу землю. Дзвін зве нас до єдності, говорить про те, що ми всі, незалежно від громадсько-політичної приналежності, маємо бути єдині...», – сказав він.

Фото - сайт Леоніда Грача