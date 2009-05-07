Чиновники від освіти розтратили вчительський мільйон

19:29, 07 травня 2009
Крым
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Порушено кримінальну справу

Прокуратура Сімферопольського району Криму порушила кримінальну справу за фактом нецільового використання посадовими особами райвідділу освіти бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомили в прес-службі наглядового відомства автономії, сума незаконно витрачених коштів перевищує 1 млн. грн. Ці гроші призначалися для виплати заробітної плати вчителям Сімферопольського району, говориться в повідомленні. 

Справу порушили за ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України.

Організовано досудове слідство.

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