Чиновники від освіти розтратили вчительський мільйон
19:29, 07 травня 2009Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратура Сімферопольського району Криму порушила кримінальну справу за фактом нецільового використання посадовими особами райвідділу освіти бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Як повідомили в прес-службі наглядового відомства автономії, сума незаконно витрачених коштів перевищує 1 млн. грн. Ці гроші призначалися для виплати заробітної плати вчителям Сімферопольського району, говориться в повідомленні.
Справу порушили за ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України.
Організовано досудове слідство.
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